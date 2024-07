’Federico Fellini e i prodigi’ Angelucci ricrea l’atmosfera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Atmosfereane nel Giardino di Casa Pascoli questa sera alle 21.15 a San Mauro Pascoli, nel quarto appuntamento della rassegna del Giardino della Poesia diretta da Gianfranco Miro Gori. Arle in un inedito intreccio sono uno dei collaboratori più stretti del regista, Gianfranco, insieme alle note musicali dell’ensemble Amici della Musica. La liaison dà vita ae i, serata chel’universo dell’artista romagnolo più celebre al mondo attraverso i racconti dall’amico, prendendo spunto dal suo libro ’La vita e altri imprevisti’ (Poiesis editrice), disponibile nel corso della serata. Dice Gianfrancogià ospite a San Mauro Pascoli: "Daho appreso il concetto di ‘sincronicità’ elaborato da Carl G. Jung, cioè a considerare le coincidenze non come eventi casuali ma come appuntamenti dell’esistenza.