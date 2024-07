Energia imprese e relazioni Come procede il Piano Mattei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Già 5 miliardi di progetti per intese con Egitto, Tunisia, Kenya e Ruanda e la partecipazione a progetti di più ampio respiro sulle sei linee direttrici. Ilprosegue la sua corsa, a cui si sommano iniziativela tutela del Bacino del Congo e la “Misura Africa”, a partire da 200 milioni, per investimenti a sostegno dei processi di transizione digitale ed ecologica e per il rafforzamento patrimoniale, all’acquisto di beni e macchinari da parte della Farnesina. Il punto sul progetto che il governo Meloni ha ideato per il continente nero. Tunisia L’idrogeno verde al centro di un progetto in piedi con la Tunisia, dove si è recata una delegazione italiana composta da esponenti di Enel e Eni, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas.