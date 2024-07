Colin Farrell e Cristin Milioti salgono al potere nelle nuove immagini di The Penguin

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 24 luglio 2024)aldi TheL’attesissima serie Thedi Matt Reeves ha come protagonista, che interpreta il gangster titolare continuando il suo percorso da The Batman di Robert Pattinson. I fan sono rimasti a bocca aperta quando è stato rivelato l’aspetto inaspettato didurante le promozioni del film, che si è totalmente metamorfosato in Oz Cobblepot, raccogliendo molti apprezzamenti da parte dei fan e della critica per la sua performance fuori dagli schemi e per l’inedita rivisitazione dell’iconico personaggio della Rogue Gallery del Cavaliere Oscuro. Presto il pubblico avrà la possibilità di approfondire la storia del Pinguino nella prossima serie. Entertainment Weekly ha svelatodella serie in arrivo che danno un’idea di questo nuovo mondo.