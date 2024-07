Calciomercato Napoli aggiornamenti su Hermoso | presa di posizione di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il tecnico pugliese ha detto la propria riguardo il possibile arrivo di Marioin maglia azzurra. Ilosserva. Ilcontinua a lavorare sule Giovanni Manna sta facendo di tutto per acntare in toto le richieste di Antonio. L’allenatore pugliese fin dall’inizio ha chiesto una rivoluzione in difesa e per questo motivo sono già arrivati tre importanti rinforzi in questo specifico reparto. Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, la società azzurra ha le idee chiare sul da farsi e il mercato non è finito. Nel corso dello specialedi Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del: secondo quanto riporta Sky Antonioattende ancora un rinforzo in difesa e nello specifico vorrebbe Marioper rinforzare il reparto.