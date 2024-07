Caffè la resa dei conti nel costo a tazzina prezzo medio a Bergamo di 115 euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Rito sociale irrinunciabile, prodotto di punta di ogni bar italiano, ilè senza dubbio – nelle sue molteplici varianti – il prodotto più richiesto al bancone, come al tavolo. Ildellasi attesta a 1,15, in base all’ultima rilevazione 2024 di FIPE- Federazione Italiana Pubblici Esercizi, cifra al di sotto della media nazionale che è di 1,19. In Lombardia solo Varese ha unpiù basso 1,12. Brescia è a 1,20, Milano 1,17e Mantova a 1,28. Tra i valori più alti ci sono Bolzano, con 1,36e Trento, a 1,31. Tutte le città del Nord superanoad eccezione di Genova, Aosta, Rovigo e Varese.