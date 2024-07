Bambina dimenticata in auto e morta | si aggraverebbe la posizione del padre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lagiudiziaria del papà della bimba di un annoina Marcon in provincia di Venezia, il 18 luglio si starebbe aggravando. Il pm di Venezia Anna Andreatta avrebbe cambiato il capo di imputazione: da omicidio colposo ad abbandono di minore da cui è derivata la morte. Per il primo, la pena va da sei mesi a cinque anni, per il secondo da tre a otto anni. Lo riporta il Corriere. Sempre stando al quotidiano, la novità segue l’psia, effettuata martedì mattina, nel corso della quale sarebbe emerso che “laè deceduta per le temperature estreme raggiunte all’interno dell’”. La relazione finale sarà pronta entro 60 giorni. “Certamente si tratta di un aggravamento della situazione, di cui non conosco le ragioni. A mio giudizio l’evento tragico si dovrebbe qualificare come omicidio colposo.