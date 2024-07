Atp Kitzbuhel 2024 Berrettini re dei tiebreak | Tabilo si inchina Matteo è ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Quarto tie-break consecutivo vinto, l’ottavo se si sommano gli ultimi dieci giorni da favola che stanno rilanciandosul circuito. Dopo il titolo a Gstaad, il romano avanza anche all’Atp dieliminando la testa di serie numero 2 Alejandroper 7-6(4) 7-6(5). E adesso un’altra importante chance per arrivare di nuovo in fondo: ci sarà la wild card Moreno de Alboran, numero 143 delle classifiche mondiali. Un primo set in cui i servizi dominano la scena.continua in Austria su percentuali mostruose (89% di prime nella frazione inaugurale e 6 ace),concede le briciole anche sulla seconda palla con la sua chela mancina e gli angoli insidiosi trovati. C’è uno 0-30 per l’azzurro, poi un 15-30 per il cileno ma nessuno dei due riesce a issarsi sino a palla break.