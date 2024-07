Arriva a teatro ’Temptations’ | la rassegna di cult

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Promossa dall’Associazione Blow Up e ’Officina teatrale Aikot 27-Gruppo Aoidos’lateatraleche si svolgerà a Grottammare, nell’Ospitale delle associazioni, con ingresso libero.è un invito al pubblico a lasciarsi ’tentare’ e ’at-tentare’ da unvivo, autentico, che attinge da grandi capolavori senza età e di ogni epoca per parlare dritto all’uomo di oggi e di sempre. Domani alle ore 21:00 andrà in scena ’Agamennone’, con Vincenzo Di Bonaventura e il Gruppo teatrale Aoidos. Martedì 30 luglio ’Assassinio nella cattedrale’ riscrittura scenica di e con Vincenzo Di Bonaventura e Simone Cameli. La vicenda storica dell’assassinio politico dell’arcivescovo di Inghilterra Tommaso Becket, consumato nell’anno 1170, spettacolo che sarà replicato il primo agosto alle ore 21. Il 2 agosto ’howl’ recital in poesia e musica.