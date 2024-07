Aggredisce in strada un 89enne | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) All’arrivo degli agenti del Commissariato l’anziano, 89 anni, era steso a terra con una evidente lesione alla testa. A pochi metri di distanza l’aggressore: un 30enne chiaramente in stato di alterazione psicofisica. Quest’ultimo – è emerso in seguito – aveva colpito poco prima il pensionato con un pugno alla tempia, facendolo cadere a terra poiché l’anziano si era rifiutato di aprire la porta di alcuni garage, non essendo di sua proprietà. La scena di violenza e follia si è verificata intorno alle 21 di lunedì sera a Mirandola, in via Fanti. Poco dopo il giovane aggressore, un tunisino di 30 anni, è statodagli agenti per il reato di lesioni personali. Le pattuglie del commissariato di Mirandola si sono portate sul posto proprio a seguito della segnalazione, da parte dei residenti di una lite intra due persone.