Zanzare i rimedi per contrastarle

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Durante i mesi estivi, lediventano un problema fastidioso per molti di noi. Questi insetti, oltre a causare prurito con le loro punture, possono trasmettere malattie come la dengue, il virus Zika e la malaria. Ecco alcuniefficaci per contrastare lee godersi l’estate senza fastidi. Soluzioni naturali Uno dei modi più sicuri per proteggersi dalleè utilizzarenaturali. Questi non solo sono ecologici, ma anche meno irritanti per la pelle e le vie respiratorie rispetto ai prodotti chimici. Foto Ansa/Alessandro Di MeoPiante repellenti Le piante possono essere un’ottima difesa naturale contro le. Alcune piante hanno proprietà repellenti che aiutano a tenerle lontane. Tra le più efficaci troviamo: Citronella: nota per il suo olio essenziale, che è uno dei repellenti naturali più potenti.