Ultim’ora Napoli Osimhen prende in considerazione l’Arabia Saudita

(Di martedì 23 luglio 2024) Victorstando inl’ipotesi di andare a giocare in Arabia: ecco cosa sta succedendo Ilha concluso subito i primi tre acquisti della sessione di mercato ed è in attesa di capire quando potrà cedere Victorper chiudere altri colpi in entrata. Su tutti, Romelu Lukaku che ha dato la massima disponibilità ad Antonio Conte e al club partenopeo: vuole vestire solo l’azzurro e ha rifiutato altre destinazioni. D’altra parte, per concludere la cessione diserve che il PSG paghi la clausola rescissoria, o quantomeno offra una cifra più vicina possibile ai 130 milioni di euro. Uno scenario molto particolare che deve vedere anche la cessione di Kolo Muani all’Atletico Madrid. Ma nelle ultime ore diversi rumors portano più alche alla Ligue 1.