Tonfano molestata da un ubriaco Il compagno reagisce | rissa E la gente faceva le foto

(Di martedì 23 luglio 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 luglio 2024 – Dopo aver infastidito in pieno giorno i clienti del bagno “Biancamano“ a suon di grida sguaiate e calci al pallone, hanno pensato bene di concludere la giornata con qualche bicchiere. Uno di loro però ha esagerato, tanto da importunare una coppia che stava passeggiando sulla battigia. E alla reazione deldella donna ha provato a colpirlo con un pugno al volto, scatenando un parapiglia che solo per un soffio non è degenerato. Sul movimentato episodio, avvenuto sabato intorno alle 19,30 nel tratto di spiaggia libera tra il “Biancamano“ e il pontile di, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di, intervenuti dopo la segnalazione dei titolari dello stabilimento.