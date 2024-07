Slash morta figlia di 25 anni | la scia di lutti tra rampolli vip

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – Grave lutto per, il chitarrista dei Guns n’Roses: lastra Lucy-Bleu Knight, 25, nata dall’unione tra la sua attuale compagna Meegan Hodges e Mark Knight, èper cause ancora sconosciute. Lucy Blue è solo l’ultima di una lunga lista di figli di personaggi famosi deceduti precocemente, in modo inaspettato, a volte in modo assurdo. Andando un po’ indietro nel tempo, colpì moltissimo l’opinione pubblica a tragedia straziante della morte del figlio di Romy Schneider ed Harry Meyen, David, morto il 5 luglio 1981, a soli 14, in un tragico incidente. Il ragazzo era andato a trovare i genitori del patrigno Daniel Biasini, che lui considerava suoi nonni. Mentre stava scavalcando il cancello dell’abitazione, perse l’equilibro e cadde sulle lance appuntite nel cancello che lo trafissero.