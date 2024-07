Quali saranno i film in concorso a Venezia 2024? Ci saranno Joker 2 e Queer di Guadagnino

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora tutto è svelato. Oggi è stato reso noto il programma ufficiale della Mostra del Cinema di, in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Il Direttore del Festival Alberto Barbera ha svelato idi quest’anno nelle varie sezioni. Per quanto riguarda il, che sarà giudicato da una giuria, presieduta da Isabelle Huppert, sarà presentato: Folie à Deux, sequel deldi Todd Phillips che si aggiudicò il Leone d’Oro nel 2019. Tra ipiù attesi anche la prima opera americana di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton e Julianne Moore, The Room Next Door. E anchedi Lucacon Daniel Craig, tratto dall’omonimo romanzo di William S. Burroughs. Angelina Jolie arriverà al Lido come protagonista di Maria, biopic di Pablo Larraìn su Maria Callas.