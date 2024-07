Putin si è dato la zappa sui piedi Così l’inflazione rischia di strozzare la Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Se ladi Vladimirdovesse pensare di vivere solo di carri armati e cannoni, sarebbe già morta e sepolta da un pezzo. Che l’industria bellica, con la produzione forsennata di armamenti per la guerra scatenata contro l’Ucraina, abbia fin qui sostenuto l’economia russa, dando al mondo l’immagine di una scarsa efficacia delle sanzioni (qui l’intervista all’economista Alberto Forchielli), è undi fatto. Laddove crollano i consumi, la spesa militare compensa e sostiene il Pil. Tutto molto vero, ma anche tutto molto pericoloso. E il perché è presto spiegato. L’enorme costo della guerra per Mosca e la conseguente colossale spesa in munizioni ed equipaggiamenti, ha finito con il surriscaldare i prezzi, portandobel al di sopra dell’8%, quando l’obiettivo del governo russo per il 2024 era del 7,4%.