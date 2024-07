Pomezia incendio di sterpaglie in via Fratelli Cairoli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Dalle 16:30 circa ain via,5 pervegetazione euna Squadra VVF, con l’ausilio di un’autobotte e quattro moduli ant, stanno intervenendo coordinati dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Pomeriggio di “fuoco” a Roma e provincia Quello dinon è l’unicodivampato nella giornata di oggi: dalle 08:00 di questa mattina, sono oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma perdi bosco,e colture su Roma e Provincia. Alle 11:30 circa due moduli ant, una squadra VVF e un’autobotte hanno operato, per, nel Comune di Marino in Via della Falcognana fino alle ore 16:00.