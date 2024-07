Pendolari altro lunedì di passione Ancora ritardi e convogli soppressi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) di Francesco Tozzinero per ivaldarnesi. È iniziata nel peggiore dei modi la settimana per le tante persone che si spostano verso Firenze o Arezzo per motivi di lavoro o di studio. Ieri mattina, infatti, dalle ore 6 sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze la circolazione ferroviaria ha subìto forti rallentamenti nel tratto fra Valdarno e Arezzo per un problema tecnico alla linea dovuto al maltempo della notte precedente. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti, mentre alcunisono stati. Solo a partire dalle 9,30 la circolazione ferroviaria è tornata gradualmente alla normalità tra Valdarno e Arezzo, visto che il guasto è stato poi risolto grazie all’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.