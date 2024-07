Manfredi | A Scampia ora lo Stato deve dare una risposta definitiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il problema non sono gli abitanti, ma è una società che spesso si è dimenticata di queste persone.Ci sono stati tanti anni di camorra, di degrado e adesso è venuto il momento in cui lounaconcreta,e rapida”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, al Tg1, commentando la tragedia della Vela Celeste diche ha causato vittime e feriti, di cui almeno quattro in gravi condizioni.ha ricordato “la storia lunghissima” delle Vele fatta di “decenni e decenni di degrado”, ma ha sottolineato che “adesso finalmente stiamo dando unafinale con la realizzazione di questo grande intervento di riqualificazione urbana con nuove case, infrastrutture e l’abbattimento delle Vele che diventeranno solo un ricordo”.