LIVE Fognini-Van Assche ATP Umago 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-AJDUKOVIC NON PRIMA DELLE 21.00 LADI BERRETTINI-KOTOV (3°DALLE 11.00) 15-30 Nastro azzurro. 0-30 Gratuito di dritto del ligure. 0-15 Riga di Vancon il rovescio. Fabioal servizio, c’è forte vento a Plava Laguna! 16:34 Con la vittoria su Lorenso Musetti al 2° turno degli Australian Open, Vanha ottenuto quello che è il suo miglior risultato in un torneo dello Slam. Giocatori in campo 16.24 Al momento il ligure si trova al 73° posto provvisorio (complici i 45 punti in scadenza della semiginale a Zug 2023), con la possibilità concreta di avanzare al 65° in caso di quarti di finale. 16:17 Seconda sfida nel giro di 3 settimane tra i due.