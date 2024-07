La discussione è nel merito | la supercazzola di Nicola Fratoianni su Matteo Renzi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Le geometrie disegnate sul terreno di gioco avevano fatto presagire una buona intesa. Ma quella era la Partita del Cuore, un match di beneficenza giocato tra la Nazionale Cantanti e quella dei parlamentari. Sul manto erboso il tridente Schlein-ha regalato gol e spettacolo. La politica, però, è un'altra cosa. E, dopo le parole del leader di Alleanza Verdi e Sinistra, non è poi così scontato che il campo da calcio diventi "larghissimo"., incalzato da una cronista di L'aria che tira - il programma in onda su La7 e condotto da Francesco Magnani - è sembrato ' titubante circa un'alleanza politica con l'ex presidente del Consiglio. E d'altronde non poteva essere altrimenti. "La politica non è una partita di calcio - ha esordito il segretario di Sinistra Italiana -.