Geo Barents in porto a Livorno | i minori soli trasferiti a Firenze

(Di martedì 23 luglio 2024)– Geoin: iGeoin, la ong di Medici senza frontiere ha attraccato poco prima delle sette la mattina di martedì 23 luglio neltoscano con a bordo 226 migranti soccorsi in tre operazioni di salvataggio a partire dal 19 luglio. A bordo donne eanche non accompagnati. I migranti sono arrivati neldidopo giorni di navigazione Dopo la prima accoglienza e la prima assistenza da parte del sistema toscano di Protezione civile, Croce Rossa, medici e personale del 118 e al termine delle operazioni di identificazione della polizia, i migranti saranno avviati alle destinazioni previste. In 120 rimarranno in Toscana, ripartiti in tutte le province della regione.