Fano Guida va avanti la palla al Comitato

(Di martedì 23 luglio 2024) Il patron dell’Alma JuventusSalvatoresi è affidato al noto avvocato campano Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, per l’iscrizione al prossimo torneo di eccellenza che è scaduto ieri sera alle 19, ma passeranno diversi giorni prima di sapere se l’Alma avrà parere positivo per l’iscrizione. IlRegionale Marche procederà infatti alla verifica delle iscrizioni, e le società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l’iscrizione al campionato di competenza, saranno informate dalstesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dalstesso.