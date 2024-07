Ecco quando Kevin Feige fornirà un importante aggiornamento su Avengers | Secret Wars

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 23 luglio 2024)unsuIn una recente intervista rilasciata con Collider per Deadpool & Wolverine, il presidente dei Marvel Studiosha fornito alcuni interessanti suggerimenti sul futuro del franchise dei Vendicatori, in particolare per quanto riguarda le attesissime prossime puntate.ha affrontato le speculazioni sui prossimi film deglitra cui un potenziale cambio di titolo per: The Kang Dynasty e la struttura dei film.gli è stato chiesto se The Kang Dynasty sarebbe diventato un film in due parti diha risposto: “C’è una possibilità, ci sono molte possibilità. C’è la possibilità che lo trasformiamo in un film in cinque parti. No”.