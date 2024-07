Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 23 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’agente di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi ha ammesso che l’lo ha chiamato per il suo assistito a causa del mancato rinnovo per Denzel Dumfries. Il terzino ora rimarrà comunque al Napoli. Aggiornamenti sulla questione in difesa: Haroon Masoodi, agente di Ricardo Rodriguez, ha confermato l’esse dell’e le discussioni con Piero Ausilio di qualche settimana fa. Rodriguez è la scelta numero uno di Simone Inzaghi, l’offerta non arriva a causa di Oaktree.