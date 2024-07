Associazioni sportive negli spazi dell’Accademia della Finanza | in due anni più di mille utenti e 15mila accessi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Bergamo. Prosegue lo stretto rapporto tra Guardia di, Comune di Bergamo e Centro Universitario Sportivo. Al termine del secondo anno di operativitàconvenzione stipulata per l’utilizzo da parte delleorobiche dei moderni impianti sportiviè stata ribadita la volontà di continuare, da parte di tutti gli interessati, con il legame quinquennale stipulato dalla precedente amministrazione comunale. La Convenzione redatta prevede la possibilità di un uso pubblico degli impianti sportivi dell’Istituto, tra i quali: palestra per le arti marziali, palestra polivalente per pallacanestro e pallavolo, piscina da 25 metri e pista d’atletica. “È frutto di una collaborazione importante- sottolinea il ComandanteGuardia di, Paolo Kalenda -, si gioca tutti lo stesso campionato e Bergamo l’ha ampiamente vinto.