Schwazer torna alle gare Il deus ex machina è un guastallese

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dietro al ritornodi Alexc’è anche un reggiano: è Andrea Benati, nato a Guastalla, ora impiegato presso il Tribunale di Brescia. Benati è uno dei fondatori, assieme a Luca Landoni, del sito Facebook Queen Atletica che annovera ben ventimila iscritti e che ha ideato il rientro del marciatore altoatesino. Benati ha lasciato Guastalla all’età di dieci anni e tutta la sua attività giovanile e senior da velocista l’ha svolta in Lombardia: ha 52 anni e da master ha vinto un titolo mondiale in staffetta con tanto di record del mondo di categoria, tanti europei e una sessantina di titoli italiani dai 60 metri ai 200. "Abbiamo fondato questo sito nel 2013 – spiega – e oggi è molto apprezzato dagli addetti ai lavori come sede di confronto. Pubblichiamo risultati da tutto il mondo, interviste, commenti, con tantissimi atleti e tecnici iscritti.