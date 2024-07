Rinnovabili in Italia storico sorpasso sui fossili nel 2024

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nel primo semestre del, l’ha compiuto un passo da gigante verso un futuro più verde. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, la produzione di energia elettrica da fontiha superato quella da fonti. Un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava un miraggio e che invece oggi è realtà. I dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, parlano chiaro: tra gennaio e giugno, la produzione di energia da fontiha segnato un incredibile +27,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un balzo in avanti che sa di rivoluzione energetica. Un’impennata idroelettrica senza precedenti Vero protagonista della svolta in questo semestre è stato l’idroelettrico. Le centrali idroelettriche hanno macinato gigawattora su gigawattora, favorite dalle abbondanti piogge primaverili che hanno gonfiato i fiumi del nord