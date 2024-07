Posso rifiutarmi di lavorare se fa troppo caldo? Cosa dice la Legge

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 luglio 2024) Se ilè insopportabile il dipendente può rifiutarsi di? La risposta non è scontata,laal riguardo. Lo stress in estate aumenta. Chi credeva infatti che con l’arrivo della bella stagione e con l’avvicinarsi delle tanto agognate vacanze potesse rigenerarsi, deve necessariamente ricredersi. In estate infatti l’organismo subisce un forte stress a causa delle alte temperature, specie quando ilraggiunge livelli record, come quelli degli ultimi giorni.dise fa? cityrumors.itSi dorme male, si mangia di più, si è più irascibili, più nervosi e meno concentrati. Tale circostanza rende difficile svolgere il proprio lavoro con efficienza. Ecco perché taluni si stanno chiedendo se sia possibile rifiutarsi dia causa delestremo.