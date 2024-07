Perde il controllo della moto mentre torna a casa da lavoro noto infermiere muore a Pontassieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Firenze), 22 luglio 2024 – Non ce l'ha fatta Bruno Bianchini,del 118 di Firenze e provincia, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a. Stando ai rilievi attuati dalle autorità intervenute, Bianchini, 60 anni, stavando a, in sella alla sua, dopo il turno dipresso la sede centrale del 118 all'Ospedale Piero Palagi di Firenze quando alle 8.30 circa ain ViaRepubblica, a poche centinaia di metri da, avrebbe perso ildel mezzo a due ruote. Pochi istanti che hanno determinato un tremendo impatto tra il sessantenne e un'auto in sosta. "Cause non definite”, è quanto dichiarato dal comandantepolizia municipale Marco Stagi dila quale ha rilevato l'incidente. Non sono certi, infatti, i fattori che hanno determinato il fatale impatto.