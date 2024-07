L’estate non decolla Attività in difficoltà | Pochi turisti stranieri Mancano iniziative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ un’estate fino a questo momento che procede piuttosto a rilento per ledel centro storico pratese. Sia negozi che ristoranti e bar non stanno registrando numeri entusiasmanti per quanto concerne le presenze. "Dopo una primavera davvero incredibile, si è avuta una flessione - la testimonianza di Simona Marinai, titolare del wine-bar "Le Barrique" di via Mazzoni - Per quanto ci riguarda, stiamo risentendo soprattutto di una perdita in una determinata fascia: quella delle famiglie dall’estero, spaventate dagli alti costi che ci sono qui in Italia. Per il resto, le aperture notturne dei negozi del giovedì sera un po’ di movimento lo stanno generando in centro". Decisamente più pessimista Renzo Bellandi del ristorante "Megabono" di via Mazzei. "Ho pensato seriamente di fare la stagione da un’altra parte, perché le prospettive non erano buone.