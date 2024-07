Isolata e ridimensionata nei miei compiti al Tg1 il direttore Montanari voleva sistemare una persona a lui vicina | Daria Mondini e le accuse di stalking e atti persecutori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Pressioni, minacce, comportamenti vessatori e persino una “campagna diffamatoria” nei suoi confronti. La vicenda che ha per protagonista Dania, giornalista e conduttrice dell’edizione del mno del Tg1, assume dei contorni sempre più chiari e, al tempo stesso, sempre più inquietanti. Lo si evince da alcuni dei passaggi dell’interrogatorio che la giornalista ha rilasciato alla Procura di Roma, che indaga dopo la sua denuncia in cui sostiene di essere vittima da anni di, in particolare da parte di un collega con il quale fu costretta a condividere la stanza: affetto da flatulenza e poco attento all’igienele, l’uomo sarebbe stato anche aggressivo sotto il profilo verbale.