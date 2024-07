Il supercomputer di Fastweb dedicato all’IA generativa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) ALLE PORTE DI BERGAMO è nato un nuovoche sarà in grado di supportare l’intelligenza artificialeapre così la via all’Intelligenza artificiale in Italia e accende Nexxt Ai Factory, il primo e più potentedi intelligenza artificiale italiano. Si chiama Nvidia Dgx SuperPod. Grazie a un accordo con Nvidia raggiunto lo scorso anno,ha acquisito, infatti, 31 nodi Nvidia Dgx H100, assicurandosi un sistema all’avanguardia per l’intelligenza artificiale basato sull’architettura Nvidia Dgx SuperPod. Il dispositivo è operativo all’interno di un Data Center di ultima generazione vicino a Bergamo. Nexxt Ai Factory è perfettamente integrato nell’infrastruttura di, connesso tramite una rete in fibra ottica alla piattaforma Cloud dell’azienda, che comprende quattro Data Center e dieci nodi Edge in tutta Italia.