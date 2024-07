I concerti da non perdere ad agosto 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Anche adla musica non si ferma e sono numerosi i cantanti che approfittano delle settimane di caldo e turismo per esibirsi in alcuni dei festival più noti e nelle località più affollate della nostra Penisola. Se siete curiosi di sapere quali artisti saranno live nel mese di, leggete la nostra guida con alcuniimperdibili. Ecco quali sono iin Italia adIn attesa del suo esordio come giudice a X Factor, Achille Lauro si esibirà in alcune delle città di mare più gettonate: 01– Gallipoli – Parco Gondar, 12– Baia Domizia – Arena Dei Pini, 14– Cattolica – Arena Della Regina, 16– Castiglioncello – Castello Pasquini, 17– Forte Dei Marmi – Villa Bertelli, 21– Corigliano – Rossano – Anfiteatro Maria De Rosis, 23– Catania – Villa Bellini e 24– Palermo – Teatro Di Verdura.