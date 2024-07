George ora la sua vita cambia Ultimo compleanno da bambino per il figlio di Kate e William

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da Londra la notizia di unmento radicale nelladel principino. La scoperta avviene proprio oggi, giorno in cui ildiMiddleton e del principecompie 11 anni. Le due cose infatti sono strettamente collegate tra loro. Per lui scatterà presto una serie di pesanti incombenze, compiti specifici che dovrà assolvere per forza in quanto membro della famiglia reale e futuro erede al trono. Tanti si interrogano su come il piccolo principe saprà reagire davanti a questo fardello.è il primogenito maschio di. Da lui in futuro dipenderanno le sorti della monarchia, ora nelle mani di nonno Re Carlo. Per questo motivo, ad ogni uscita pubblica il principino è sempre sotto gli occhi attenti dei media. Un po’ quello che è successo a suo padree, in parte, allo zio Harry.