Cucu Cucurella si mangia una paella | la canzone diventata il tormentone dell’estate spagnola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) “rellaunarella beve Estrella, Haaland trema perchérella sta arrivando”. Era stato inventato per scherzo da un giovane creator sui social e poi ripreso dai tifosi di Stamford Bridge (lo stadio del Chelsea), oggi è ilper eccellenza in Spagna. Il vero protagonista del trionfo a Euro 2024 della Roja è Marcrella. Il terzino sinistro è il calciatore più discusso del momento: per i suoi stravaganti capelli rossi e per unestivo difficile da dimenticare. Un coro iconico per un calciatore fuori dagli schemi. “Haaland trema”Nato per gioco, ora è più riconoscibile dell’inno nazionale. Dal mondo di TikTok alla piazza Cibeles di Madrid, il coro perrella ha conquistato la Spagna. Tra una birra e una, il coro si prende gioco di Herling Braut Haaland, attaccante del Manchester City.