Cristina Seymandi | Non ho più visto Massimo Segre E adesso voglio proteggere la mia privacy

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 9 agosto di un anno fa uscì il video in cui il finanziereaccusava l’allora fidanzatadi tradimenti e faceva saltare la festa per l’annuncio del matrimonio. I due hanno fatto pace anche se l’indagine sulla diffusione del filmato è proseguita. E hanno anche trovato un accordo sulla storia dei 700 mila euro bonificati sul conto di lei. Ma a quanto pare i due non si sentono più. A dirlo è la stessain un’intervista a La Stampa. Nella quale dice di non aver mai piùil video e che non è più arrabbiata: «No. Mi ha stranito ricevere giudizi da chi non mi conosce, ma le aspre critiche definiscono più le persone che le esprimono, piuttosto di chi le riceve, soprattutto sui social che ormai sono diventati un mondo parallelo».