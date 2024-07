Come si pronuncia correttamente Kamala Harris? – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mentre si rincorrono gli endorsement versoper la corsa dei democratici alla Casa Bianca, dopo il ritiro del presidente USA Joe Biden, in rete (e non solo) ci si interroga sullacorretta del suo nome. La conduttrice radiofonica e televisiva della BBC Tina Daheley ha postato questa mattina su X unin cui spiegasi deverlo. «Penso che sia il momento giusto per provare a ottenere questacorretta una volta per tutte». «Ti dirò cosa non è – precisa Daheley nel suo– non è KAM-uh-luh. Non è Kah-mah-luh. È Comma-lah. Secondo le sue memorie del 2019, èil segno di punteggiatura “virgola”. Comma-lah. Comma-lah, vicepresidente degli Stati Uniti».