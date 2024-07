Chi recita il Salve Regina paga la multa o deve dire Avvocato invece di Avvocata nostra?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unada mille a cinquemila euro per chi userà i femminili professionali, come “”, “sindaca”, “prefetta”. È la bozza di proposta di legge a firma del senatore leghista Manfredi Potenti, che punta a vietare negli atti pubblici “il genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, ed agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge”. Puntava, per coniugare i verbi in maniera corretta, visto che la proposta è stata ritirata nel giro di poche ore dal partito stesso, che ne ha preso le distanze a seguito delle polemiche suscitate, definendola “un’iniziativa personale”. Ma l’analisi della stessa non è superflua, visto che quello dei femminili professionali è tema ricorrente e caro a certa politica.