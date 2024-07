Bonucci | Conte è un martello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Leonardo, ex Juventus e Milan, ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino”. L’ex difensore bianconero ha parlato ovviamente anche di Antonio. Quello che è stato anche il suo allenatore è l’acquisto top di questa stagione. De Laurentiis punta molto su di lui per riportare in alto il Napoli. Anche a detta diè tra i top al mondo e riesce a trasmettere entusiasmo all’ambiente. Di seguito quanto affermato dal calciatore.: “dà il massimo” “sa tirare fuori il meglio dai suoi uomini, prima che calciatori. Pesca la migliore qualità e la trasforma in fuoco per il gruppo. È un, dà il massimo, ti spinge a fare altrettanto”. “Al Napoli l’anno scorso è mancata la scintilla” “La scelta migliore che il presidente De Laurentiis potesse fare. Per quello che ho visto, al Napoli l’anno scorso è mancata la scintilla.