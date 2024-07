Atalanta riecco Charles De Ketelaere | cosa ha combinato al primo allenamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)ancheDe. L’lunedì ha riaggregato nel suo gruppo anche il 23enne attaccante di Bruges, reduce da un Europeo amaro con il suo Belgio, con cui non ha praticamente giocato, salvo gli ultimi cinque minuti nel confronto degli ottavi di finale contro la Francia. L’ex rossonero ha subito lavorato in gruppo, insieme a Gianluca Scamacca tornato sabato a Zingonia. In gruppo anche il difensore inglese Ben Godfrey che ha smaltito il risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo aveva fermato giovedì nel test contro la Primavera a Clusone. Con il ritorno di Scamacca e CDK il gruppo nerazzurro è quasi al completo: lunedì prossimo tornerà per ultimo il brasiliano Josè Ederson, in campo due settimane fa in Copa America con la Selecao sconfitta ai quarti di finale dall’Uruguay.