Arezzo Magrassi ora è in pole per l’attacco Gomez e Ogunseye restano ancora in corsa

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Luca Amorosi È aperta la caccia alla punta. C’è chi ha messo mano al portafoglio e ha anticipato la concorrenza, come il Vicenza che ha soffiato Morra al Cavallino. C’è chi i suoi attaccanti se li tiene stretti, come la Triestina che ha blindato Lescano. E poi c’è chi, come l’ e tante altre, èalla ricerca dell’innesto che possa aumentare il peso specifico del proprio reparto avanzato per fare la voce grossa nel prossimo torneo.in mano al tecnico Troise al momento conta due esterni di piede destro come Gaddini e Iori, due mancini che possono svariare su tutto il fronte offensivo come Guccione e Pattarello, un giovane di belle speranze come il 2005 Armini, più a suo agio a sostegno di una prima punta, e infine un solo centravanti, l’intramontabile Gucci, 34 primavere.