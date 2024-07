All’Erasmo sei maturandi a pieni voti | Test per l’università e poi vacanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sei studenti sono usciti a. È questo il bilancio della maturità nell’istituto Erasmo da Rotterdam di Bollate. I giovaniche hanno conquistato e meritato il massimo del voto sono Alice Vegetti, Gaia Squeo, Giada Romeo, Simone Acconcia, Federico Marchesi e Sara Mazzacco. "Sono contento, è andato bene soprattutto l’esame orale. Dalle materie umanistiche sono poi passato alle materie tecniche. Sono felice del 100, ma sarei stato soddisfatto lo stesso", spiega il maturando Simone Acconcia. Per lui la prossima settimana ildi marketing in Bicocca con riserva di farlo ad agosto qualora il primo non andasse bene. Nei mesi futuri però un lavoro part time eoppure un corso Ets per avere una certificazione in più e un anno per prepararsi aldi ingresso in Bicocca o per capire se il marketing, economia, sarà il suo futuro.