Un paese in lacrime palloncini bianchi per Nicolò | Non ti abbiamo perso il tuo sorriso resta con noi

(Di domenica 21 luglio 2024) Montecassiano (Macerata), 21 luglio 2024 – Prima un silenzio irreale, poi un lungo applauso e il lancio diin cielo. Così, ieri pomeriggio a Montecassiano, centinaia e centinaia dine hanno dato l’ultimo saluto aCesini, il 14enne morto venerdì notte in un incidente con il motorino in via dei Mori nella zona industriale di Sant’Egidio. Fatale l’impatto contro un palo della luce a bordo strada, dopo che il ragazzo avevail controllo del suo scooter, finendo contro il cordolo del marciapiede che l’ha catapultato contro il lampione. Tantissimi i ragazzi, arrivati con i loro motorini, che hanno voluto salutare il loro amico in Collegiata. Uno di loro, durante la preghiera dei fedeli, si è rammaricato – rivolgendosi a "Nico" – perché "la tua vita è stata troppo breve. È stata come un soffio e te ne sei andato come con un battito d’ali".