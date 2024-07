Tennis gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana prima delle Olimpiadi Presenti Musetti e Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Lesi avvicinano e la prossima sarà un’altrapienissima di, con alcuniche andranno a Parigi che giocheranno per rifinire la preparazione e altri che invece non andranno ai Giochi a cinque cerchi e continuano la loro stagione regolare. Nonostante la convocazione da parte di Filippo Volandri per le, Lorenzo, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi saranno al via dell’ATP 250 di Umago. Questi tre azzurri saranno in partenza di un tabellone di alto livello, che vede tra i grandi nomi Andrey Rublev, Holger Rune e Francisco Cerundolo tra gli altri. Oltre ai tre sopracitati, il torneo si conferma estremamente italiano e ci presenterà anche Flavio Cobolli, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Sulla terra battuta, ma sponda Kitzbuhel, sarà al via Matteo