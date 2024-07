Ritiro La prima amichevole finisce in parità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) SPEZIA 1 ARMINIA BIELEFELD 1 SPEZIA (3-4-2-1): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Hristov; Vignali, Cassata, Bandinelli, Aurelio; Verde; Di Serio, Soleri (A disposizione: Mosti; Bastoni, Bertola, Reca, Muhl; Giorgeschi, Corradini, Elica, Candelari, Falcinelli, Krollis, Benvenuto). All. D’Angelo ARMINIA BIELEFELD (4-2-3-1): Kersken; Lannert, Grossen, Felix, Oppie; Corboz, Russo; Kunze, Biankadi, Becker; Schroers. (A disposizione: Opermann, Schneider, Lukas, Obermayer, Worl, Schreck, Geerkens, Hilterman, Mizuta, Boujellab, Lippert) All. Kniat Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira Marcatori: 26’ Soleri, 75’ Mizuta VAL GARDENA - Non c’era da aspettarsi molto e in effetti lo Spezia visto con i tedeschi dell’Arminia (nobile decaduta attualmente in Terza Divisione) è parso in chiaro rodaggio e non poteva essere altrimenti visti i pochi giorni di preparazione alle spalle.