PS5 Pro dovrebbe includere delle caratteristiche di AMD RDNA4 per un leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 21 luglio 2024) L’insider KeplerL2, ritenuto decisamente affidabile quando si parla di indiscrezioni riguardanti l’hardware, potrebbe aver condiviso nuove informazioni su PS5 Pro, affermando che la nuova consolesupportare le nuove feature offerte dall’architettura AMD. Kepler ha inaffi affermato che PS5 Progodere di un’architettura RDNA 3.5 per la rasterizzazione, con tanto di alcune integrazioni RDNA 4 in particolar modo per quanto riguarda la gestione del ray tracing. L’insider ha condiviso nello specifico un nuovo messaggio, attraverso i propri canali social, dove ha citato la presenza del double ray tracing intersect engine, del RT Instance Note Transform, di 64B RT note e di altre funzioni di questo tipo.