Orrore a Spoleto | giovane ucciso a coltellate La testimonianza shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Una serata di terrore ha scosso la tranquilla città disabato scorso, quando unè stato brutalmente accoltellato in strada, perdendo la vita poco dopo in ospedale. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno bloccato un altro, portandolo immediatamente in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dei militari, coordinati dalla procura spoletina.Leggi anche: Torino, giornalista della Stampa aggredito da militanti di estrema destra Le indagini Le indagini hanno preso subito una piega drammatica: un fascicolo per omicidio è stato aperto, e l’ipotesi che si tratti di una lite degenerata è al centro delle speculazioni degli investigatori. A dirigere le indagini è il procuratore capo Claudio Cicchella, il quale sta seguendo da vicino ogni sviluppo del caso.