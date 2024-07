Matteo Berrettini vince l’ATP 250 di Gstaad 2024 | montepremi e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024)sconfigge Quentin Halys nella finale del250 di, torneo in scena sulla terra rossa in Svizzera, e si laurea campione. Secondo titolo nella località svizzera per, che aveva già sollevato il trofeo nel 2018, a testimonianza del feeling con le condizioni di gioco. L’azzurro ha conquistato la finale in due set (6-3 6-1) ed ha conquistato il secondo titolo della sua stagione, sempre su terra battuta, dopo quello vinto a Marrakech, in Marocco.migliora così il suo bilancio stagionale a 16-5, con una percentuale di vittorie superiore al 75%. LA CRONACA DELLA FINALE TABELLONE Grazie a questo risultato e ai 250 punti che spettano al finalista,guadagna ben 32 posizioni in classifica e sale al numero 50 delAtp.