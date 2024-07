LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA | Tejada in testa Sobrero quinto In strada Van Aert e Thomas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE2024 ORARI DI PARTENZA E STARTLIST DELLA CRONOMETRO 17.50 Vantransita al terzo intertempo con 5? 08? di ritardo. 17.49 Termina la prova di Abrahmsen che taglia il traguardo in 52? 30?. Il norvegese taglia il traguardo con le bracci alzate per salutare il pubblico. 17.47 Partito Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) che ha indossato la prima maglia gialla di questode. 17.44 Questa la top 5 provvisoria di questa cronometro: 1Harold 48? 14? 41.91 km/h 2 MARTINEZ Lenny 48? 24? +10? 41.77km/h 3 CAMPENS Victor 48? 38? +24? 41.57km/h 4 POWLESS Neilson 49? 10? +55? 41.13 km/h5Matteo 49’19” +1? 05? 40.99 km/h 17.41 A seguire laodierna deldec’è anche il principe di Monaco Alberto II che ha incontrato Geraint: Welsh royalty and H.S.H.