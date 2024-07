LIVE Berrettini-Halys finale ATP Gstaad in DIRETTA | meteo poco clemente in Svizzera slitta la finale dell’azzurro?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:25 Romano che giocherà anche a Kitzbuhel la prossima settimana, ricordando che è un torneo molto importante per lo sponsor che veste l’italiano. Sarà comunque l’occasione di abbassare ancora il ranking ATP, con l’obiettivo di essere testa di serie agli US Open. 11:21gioca la terza, la prima la vinse contro Bautista Agut, edizione in cui vinse anche il doppio con Daniele Bracciali. Dopodiché quella del 2019 persa contro Casper Ruud. 11:15 Le previsioni sono infatti pessime oggi, eccezion fatta per la finestra 11-12. Vedremo se ci sarà modo di giocare o laverrà posticipata alla giornata di domani. 11:12 Tra circa 20? dovrebbero scendere in campoper ladi, pioggia permettendo.